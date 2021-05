Un brutto incidente stradale si è verificato questa mattina a Biancavilla, in provincia di Catania, dove un ragazzo di 17 anni, Vito Lanzafame, è deceduto dopo essersi scontrato con il suo scooter contro un palo della segnaletica stradale. Per lui, purtroppo, sono stati inutili i soccorsi del 118. I sanitari sono giunti in pochi minuti sul luogo dell’incidente, ma non hanno potuto far altro che constatare il decesso della vittima.

Lanzafame sulle due ruote viaggiava insieme ad un amico. Stavano andando entrambi a scuola, quando, per cause ancora tutte in corso di accertamento, il giovane 17enne avrebbe perso il controllo del mezzo. L’impatto con il palo è stato inevitabile. Vito è infatti morto sul colpo. A dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti che passavano in Viale dei Fiori, luogo appunto dove si è verificato il sinistro stradale.

L’amico è rimasto ferito

Vista la gravità della situazione il 118 ha fatto levare in volo un elicottero di soccorso: il mezzo aereo ha trasferito d’urgenza l’amico del 17enne in ospedale, dove tutt’ora si trova in osservazione al Trauma Center. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e i carabinieri per effettuare i rilievi del caso.

Lanzafame era molto conosciuto in paese e infatti la notizia della sua scomparsa ha causato sgomento e sconcerto nella cittadina siciliana. “Se ne va un ragazzo che ha condiviso tanti bei momenti, di gioia e di Fede, insieme a tutti noi. Il nostro Oratorio piange un figlio. Riposa in Pace, Grande Vito” – questo è il post che ha condiviso su Facebook l’oratorio di Biancavilla “Don Pino Puglisi”.

Sui social circolano numerose immagini del 17enne morto questa mattina. Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori particolari su questo incidente stradale, che è nuovamente costato la vita ad un giovane. L’identità dell’amico ferito per ora non è stata resa nota, questo anche per motivi di privacy.