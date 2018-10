Bergamo, scuola media evacuata dopo malori di gruppo

Cosa ne pensa l’autore

Marta Lorenzon - I lavori presso gli edifici scolastici sono davvero pericolosi, e questa ne è la prova. Polveri bianche che possono essere inalate dalle persone, impalcature che possono cedere, rumori che impediscono la riuscita della lezione. Ci sono molte motivazioni per evitare la presenza dei cantieri edili nelle scuole, ma il problema principale è che non ci sono soldi per portare gli studenti in altri edifici mentre quello principale viene sistemato.