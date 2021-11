Non ce l’ha fatta il 56enne Francesco Fanelli, il camionista pugliese rimasto vittima di un incidente stradale a Treviglio, in provincia di Bergamo, nella serata del 20 novembre scorso. L’uomo stava scaricando dei quadri dalla sua auto vicino casa del fratello, quando un giovane automobilista lo ha travolto improvvisamente, per cause che sono ancora tutte in corso di accertamento. Fanelli viveva in Lombardia da circa 10 anni. Ad allertare i soccorsi è stato proprio il fratello della vittima.

All’arrivo dei sanitari del 118 la situazione è apparsa subito grave. Erano troppo gravi infatti le ferite riportate durante l’impatto, ma i medici hanno fatto di tutto per poter salvare la vita al malcapitato. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII dove il francavillese si è spento nella giornata di lunedì. Tanto il dolore tra i parenti dell’uomo e nella sua Francavilla Fontana, dove la notizia del decesso di Fanelli si è sparsa in pochissimo tempo.

Lascia tre figli

Il 56enne lascia tre figli, adesso distrutti dal dolore insime agli altri parenti. L’uomo si era trasferito al nord per cercare lavoro, e infatti lo aveva trovato. Di tanto in tanto tornava nella sua Francavilla Fontana, dove nei mesi scorsi ha accompagnato la figlia all’altare. Il 25 novembre, tra pochi giorni, avrebbe compiuto 57 anni.

Sulla vicenda indagano gli uomini della Polizia Locale di Treviglio, che adesso stanno procedendo penalmente a carico del giovane che ha investito e ucciso Fanelli. Il dramma si è verificato in via Mantegna. I funerali si svolgeranno sia a Treviglio che a Francavilla Fontana nei prossimi giorni.

Ogni anno sono molti gli incidenti stradali simili a questo accaduto a Treviglio che si verificano nel nostro Paese. Proprio lo scorso sabato un 37enne è morto a Minerbe (Verona) travolto da un’auto dopo essersi gettato da un furgone in fiamme. Il mezzo era condotto proprio dalla vittima che viaggiava assieme ad un collega rimasto ferito. Anche lui si è gettato dal furgone.