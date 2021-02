Incidente mortale stamattina a Suisio, piccolo comune in provincia di Bergamo.Un fabbro 71enne,mentre stava effettuando dei lavori di manutenzione ai cavi elettrici sul tetto di un’azienda, è precipitato per diversi metri.

Il tragico episodio, che è costato la vita al povero operaio, si è verificato, secondo quanto riportato dall‘Azienda regionale emergenza urgenza, attorno alle 10. nello stabilimento della Gemtex in via Guglielmo Marconi, una ditta che produce nastri elastici per abbigliamento.

L’incidente

L’uomo, lavoratore originario di Trezzano Rosa, in provincia di Milano, all’improvviso, per cause ancora da accertare, ai fini di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, ha perso l’equilibrio,pare mettendo un piede sul lucernario che ha ceduto, precipitando per diversi metri e terminando la sua rovinosa caduta su un carrello, sul quale ha battuto violentemente la testa.

L’uomo è morto sul colpo. Purtroppo l’aver allertato il 112 e l’intervento, sul posto, di due ambulanze e un elicottero inviato dal 118 dalla base dell’ospedale Papa Giovanni XXIII, data la gravità della situazione, e l’allarme immediatamente lanciato dai colleghi che hanno assistito alla caduta, non sono serviti.Nella ditta sono intervenuti i militari dell’Arma e il personale dell’ufficio prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro dell’Asst Bergamo Ovest.

I carabinieri di Capriate San Gervasio e i tecnici per la tutela della salute dovranno capire cosa sia successo ed accertare eventuali responsabilità. Sotto choc tutti coloro che hanno assistito alla tragedia. Dalla Gemtex nessun commento e l’invito a rispettare il momento doloroso. Un tragico destino, quello dell’uomo, una morte improvvisa che ha scosso tutto il piccolo comune.

Purtroppo gli incidenti sul lavoro, come lo stesso Presidente Mattarella ha più volte detto, sono una ferita sociale che lacera il Paese e questa ennesima vitttima, che pare lavorasse in proprio, ne è un esempio. Nelle prossime ore, quasi sicuramente, emergeranno ulteriori dettagli e si riuscirà a capire la dinamica esatta dell’incidente mortale.