Tragedia nella mattinata del 28 aprile a Treviglio, in provincia di Bergamo, dove una 71enne, Silvana Erzemberger, ha ucciso a colpi di pistola il vicino di casa 62enne Luigi Casati e ferito in maniera grave sua moglie Monica Leoni, di anni 58. Secondo quanto si apprende dai media locali e nazionali, tutto sarebbe avvenuto al culmine di una lite per il cane della coppia. Ormai pare che i rapporti tra le parti fossero ormai tesi da tempo, così come ha raccontato il figlio della vittima.

“Questa storia va avanti da anni” – così ha dichiarato il figlio di Luigi Casati e di Monica Leoni. L’uomo ha raccontato alla stampa, in particolare a TgCom24, come tre settimane addietro la 71enne avesse inseguito suo padre con un bastone, questo forse nel tentativo di farlo spaventare. Ma poche ore fa è avvenuto quello che nessuno si sarebbe mai aspettato. L’anziana ha preso una pistola e ha esploso almeno cinque colpi di pistola contro i malcapitati.

Arrestata

La Erzemeberger aveva un regolare porto d’armi per uso sportivo. La donna vive nello stesso condominio dove abitava Casati e sua moglie Monica Leoni, la quale, a causa delle gravi ferite riportate lotta tra la vita e la morte presso l’ospedale Giovanni XXIII di Bergamo. La 71enne avrebbe atteso il vicino al ritorno della passeggiata mattutina che Luigi faceva fare solitamente al cagnolino.

Secondo una prima, sommaria ricostruzione dei fatti, la donna autore dell’omicidio sarebbe rientrata in casa al culmine della lite con il vicino proprio per prendere la pistola. Lo ha atteso e gli ha sparato a bruciapelo. Quando Monica Casati si è accorta di quello che stava avvenendo lei è diventata il bersaglio, e la Erzemberger non ci ha pensato due volte a spararle contro. La Casati avrebbe perso molto sangue.

Sotto shock il figlio della vittima. Sul posto sono giunti i carabinieri e il personale del 118, che non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. I militari dell’Arma hanno trovato l’omicida in casa, la quale è stata arrestata con le accuse di omicidio volontario e tentato omicidio. Il dramma s’è consumato in via Brasside nella periferia nord di Treviglio. Dell’accaduto esiste anche il frame di un video tutt’ora al vaglio degli investigatori.