Ha pronunciato insulti omofobi e tirato i capelli ad una passeggera a bordo di un aereo della compagnia Ryanair, per questo una donna originaria di Bari, a seguito degli accertamenti, è stata denunciata presso l’autorità giudiziaria. Tutto è accaduto qualche giorno fa, su un volo diretto da Ibiza a Bergamo Orio al Serio. La donna ha cominciato a dare in escandescenza già prima dell’inizio del viaggio, quando una passeggera le ha chiesto cortesemente di mantenere la distanza di sicurezza.

A questo punto la donna, le cui generalità non sono state diffuse, ha cominciato ad inveire contro l’altra signora. La situazione è degenerata a bordo dell’aereo, quando anche gli steward, stufi del comportamento della passeggera maleducata, l’hanno redarguita, avvisandola che il suo comportamento avrebbe potuto avere gravi conseguenze. A quel punto la donna ha chiesto all’addetto alla sicurezza di elencare quali sarebbero stati i problemi. Improvvisamente, poi, rivolgendosi contro l’altra passeggera, le ha tirato violentemente i capelli. Poi è scoppiato il caos.

Il video in rete

Prima di tirare i capelli alla signora, la donna che ha creato scompiglio le ha anche sputato addosso. Gli steward di bordo, prima che la situazione potesse degenerare, hanno provveduto a bloccare la passeggera in questione. Una volta braccata lei ha tentato di dimenarsi. Quando il velivolo è atterrato a Orio al Serio, per la viaggiatrice, che non indossava neanche regolarmente la mascherina, è scattata la denuncia.

La signora ha anche inveito contro un passeggero che stava riprendendo la scena con un telefonino. A tal proposito l’interessata ha già fatto sapere, attraverso alcuni media locali, che ha provveduto a presentare una denuncia all’autorità giudiziaria contro chi ha creato gruppi, chat e diffuso il suo video. Su tale circostanza starebbe già indagando la polizia postale.

Un volo quindi movimentato quello da Ibiza a Begamo Orio al Serio. Nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, non è escluso che possano conoscersi ulteriori dettagli su questo fatto di cronaca. Si attendono quindi eventuali informazioni da parte delle autorità che indagano sul caso.