Classe 1910, nata a Oltre il Colle, in provincia di Bergamo, Angela Tiraboschi è la la nonna d’Italia, la persona vivente più anziana del Paese. Oggi ha spento 112 candeline, nella sua casa di via Coghetti, a Bergamo, circondata dagli affetti più sinceri.

Si, perchè Angela ha 4 splendidi figli, tutti di età compresa tra i 70 e gli 80 anni: Maria, Roberto, Luciana e Pietro che festeggiano il nuovo traguardo della loro super manma assieme ad altri parenti.

Il segreto di longevità

Angela nella sua vita ha affrontato di tutto: guerre, pandemie, piccoli incidenti domestici ma, con il femore rotto e qualche piccolo acciacco, l’arzilla nonnetta il 16 gennaio, data in cui le conferirono il riconoscimento di nonna d’Italia, ha rivelato quali sono i suoi segreti per fronteggiare l’inesorabile scorrere del tempo così splendidamente.

E sapete cosa ha risposto? .“Pasti leggeri e un bicchiere di vino. Niente fumo e stress. E, soprattutto, considerare ogni giorno della vita come un dono”. Saggi consigli, i suoi, che ha avuto una vita davvero sudata e movimentata. Trasferitasi nel 1938 ad Ambria di Zogno, nel 1955 è giunta a Bergamo. Anche l’amore è andato a gonfie vele, grazie al suo principe azzurro, Agostino Brozzoni, un impresario originario della Costa Serina, nella “sua val Serina”, con cui è stata sposata per 52 anni.

La passione per l’Atalanta, per la lettura, per la sua amata val Serina, tengono impegnate le sue giornate. La donna più longeva d’Italia è ancora estremamente lucida, dicendo: “Ricordo bene la Prima guerra mondiale, ma ero giovane. Ricordo bene anche tutta la mia vita in Val Serina, le persone, le passeggiate nei boschi. Quelle fanno bene e poi mangio di tutto, anche se poco e cerco di stare leggera. Un mio consiglio ai giovani? Dico loro di essere sempre onesti”. Tra i tanti auguri ricevuti, troviamo quelli del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana che su Facebook ha scritto questo post: “Anche a nomi di tutti i lombardi, auguri nonna Angela!”.