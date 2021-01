Bergamo: 3 fratelli under 30 al timone dell’azienda familiare dopo la morte del padre per Covid

Siamo a Villongo, in provincia di Bergamo. E’ qui che tre fratelli under 30 hanno scelto di continuare a far vivere il sogno del loro papà Silvestro, morto a 59 anni per Covid, lo scorso aprile. Silvestro, insieme a sua moglie Gisella, con cui ha condiviso 30 anni di vita, è il fondatore del’azienda specializzata nel settore delle automotive e nei componenti in gomma, la Paris Silvestro srl.

Marco, classe 1990, primogenito, è stato il primo ad entrare in azienda, senza nessuno sconto, partendo da operaio per diventare direttore degli operai, durante il periodo universitario. A giugno, dopo la morte di Silvestro, è il secondogenito Giorgio, classe 1993, che adesso lavora come responsabile della qualità, a dare manforte al fratello, mentre Maria Eleonora, la più piccola, dopo essersi diplomata in finanza e marketing, gestisce l’area logistica.

I complimenti del presidente Attilio Fontana

La storia dei tre fratelli, di cui mamma Gisella è davvero orgogliosa, in quanto stanno garantendo un futuro ai 15 dipendenti dell’azienda e alle loro famiglie, è diventata, in breve tempo, virale e dai social network è giunta alla scrivania del presidente della regione Attilio Fontana. Il Governatore, oltre a complimentarsi sul suo profilo Facebook, nella giornata di ieri ha videochiamato i 3 ragazzi, che non si sono fermati nemmeno durante la pandemia, affermando: “Io sono convinto che la Lombardia, finchè ci sono lombardi come voi, non deve aver paura di niente”.

I propositi dei nuovi imprenditori per il 2021 sono tanti, guardando al futuro con uno straordinario ottimismo e fiducia, nonostante tutto, nonostante la gravissima perdita del loro eccezionale papà, imprenditore molto apprezzato. Nei loro occhi brilla la stessa luce di Silvestro, quella che colpì Gisella fin dal primo incontro.

E l’azienda espanderà le sue radici ben presto. Ad aprile, infatti, nascerà un nuovo erede, Samuel, il bimbo che Marco e sua moglie Sonia hanno scoperto di aspettare pochi giorni dopo la morte di Silvestro.