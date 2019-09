Beppe Grillo: il figlio indagato per violenza sessuale di gruppo

Il giovane Ciro, uno dei quattro figli di Beppe Grillo, è indagato per violenza sessuale di gruppo, assieme ad altri 3 ragazzi: la procura di Tempio Pausania avrebbe aperto il fascicolo dopo che la perquisizione nei giorni scorsi dei ragazzi e dei loro cellulari, da parte dei carabinieri di Milano e l’acquisizione di un video compromettente da parte degli investigatori.

Il 19enne, figlio minore del noto politico, nato dalla relazione con la seconda moglie Parvin Tadjik, sarebbe stato denunciato da una modella di origine scandinava: la giovane 20enne avrebbe accusato il gruppo di abuso in seguito alla serata del 16 luglio trascorsa in una discoteca a Porto Cervo e terminata nella residenza estiva sarda di proprietà del padre Beppe, in Costa Smeralda.

La ragazza avrebbe sporto denuncia dopo circa 10 giorni dal fatto, spiegando di essersi inizialmente appartata con uno di loro, prima di subire la violenza di gruppo.

Nella giornata di ieri Laura Bassani, pm titolare del fascicolo, avrebbe ascoltato per ore i 4 giovani che non avrebbero negato il rapporto avvenuto con la giovane donna, ritenendolo però consensuale: nel caso in cui venisse dimostrato che al momento del rapporto sessuale lo stato psicofisico della giovane era alterato, per esempio per abuso di alcol o droghe, potrebbe allora delinearsi lo stato di minorata difesa, aggravante del reato subito.

Il padre del giovane campione di savate, lo sport di combattimento di boxe conosciuto anche con il termine di kickboxing francese, è Giuseppe Piero Grillo, noto nella sfera politica per essere un blogger e nel 2009 cofondatore con Gianroberto Casaleggio del partito del Movimento Cinque Stelle, di cui è leader. Conosciuto dal grande pubblico anche per essere comico ed attore, è apparso nel 1982 nel film “Cercasi Gesù”, l’anno dopo in “Scemo di guerra” e nel 1988 in “Topo Galileo”.