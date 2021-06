Si è avvicinato a lei mentre nel bar non c’era nessuno, poi l’ha sbattuta contro una lavastoviglie e l’ha costretta a subire atti sessuali contro la sua volontà. Per un 55enne titolare di un bar a Benevento è finita male, in quanto in queste ore ha ricevuto un avviso di garanzia da parte della locale Procura. Per lui sono scattati gli arresti. Nella fattispecie, l’uomo avrebbe violentato una ragazza di 20 anni che era impiegata nel suo locale, per giunta anche in nero.

Le indagini sono partite allorquando la giovane si presentò presso gli uffici della Questura denunciando di aver subito abusi da parte dell’uomo. Immediatamente la Polizia di Stato ha fatto scattare le indagini. Gli agenti si sono serviti anche dei filmati ripresi dalle telecamere dell’attività commerciale. I fatti risalirebbero alla mattina del 4 maggio. La vittima ha raccontato agli inquirenti di come lei si trovasse nella cucina del bar durante il suo orario di lavoro. Approfittando di un momento in cui non c’era nessuno, il titolare l’avrebbe spinta contro la lavastoviglie per poi abusare di lei, bloccandole le braccia.

Possibilità di reiterazione del reato

Nell’ordinanza di arresto, il gip spiega che, da parte dell’indagato, c’è il pericolo di reiterazione delle azioni commesse sulla giovane. In sostanza gli inquirenti pensano che il 55enne , approfittando della sua posizione, possa sottoporre a violenza anche altre donne. Per questo si è stabilita la misura cautelare.

Per motivi di privacy, ma anche per la delicatezza della vicenda, sia le generalità dell’arrestato che quelle della vittima non sono state rese note. Gli inquirenti stanno ancora indagando in modo da ricostruire esattamente la vicenda. Il 55enne dovrà rispondere di violenza sessuale. Le indagini sul caso sono state abbastanza rapide.

Nei prossimi giorni si potranno conoscere forse ulteriori dettagli su questo assurdo episodio che si è verificato a Benevento. Quello della violenza e degli abusi contro le donne è un fenomeno che viene tenuto sotto costante controllo da parte delle autorità, che invitano a denunciare tali comportamente in modo da assicurare alla giustizia gli aguzzini.