Benevento: rinvenuto il cadavere di un uomo lasciato per strada

Un triste ritrovamento quello che è stato fatto nella notte tra il 15 ed il 16 febbraio vicino all’ospedale di Benevento, dove alcuni passanti hanno lanciato l’allarme dopo aver scoperto il cadavere di un uomo avvolto in una coperta lungo la strada. Indaga ora la polizia per scoprire l’identità della vittima, le cause della sua morte e chi lo abbia trasportato in quel posto.

Era da poco passata la mezzanotte che segnava l’inizio di domenica 16 febbraio quando è arrivato l’allarme da parte di alcuni passanti che stavano passeggiando in via Pacevecchia a Benevento, vicino all’ospedale civile della città. A pochi passi dalla struttura infatti, era presente il corpo di uomo avvolto da una coperta e lasciato lungo la strada.

I primi a raggiungere il triste luogo sono stati i medici, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, all’apparenza un ultrasessantenne. Successivamente sono giunti in via Pacevecchia anche i carabinieri, la squadra mobile, la squadra volante e la polizia scientifica, che hanno dato il via alle indagini per scoprire nel dettaglio le dinamiche di questo strano ritrovamento.

Indagine in corso

La vittima è stata rinvenuta con indosso il pigiama ed un cappellino, ma senza alcun documento che potesse aiutare le forze dell’ordine a scoprirne l’identità. Sul corpo dell’anziano, secondo un primo esame fatto dal medico legale, non sembrerebbero esserci segni di violenze fisiche, ma si sapranno nel dettaglio le cause della morte una volta pronti i risultati dell’autopsia fatta sulla vittima.

Le forze dell’ordine indagano ora per scoprire l’identità dell’anziano. Si cerca anche nelle case di cura e nelle case di riposo, per comprendere se manchi qualcuno all’appello ma, momentaneamente, non sembrerebbero esserci novità utili alla risoluzione del caso. Al vaglio anche le telecamere di sorveglianza della zona, che potrebbero rivelare la persona o il gruppo di persone che hanno lasciato il corpo dell’anziano lungo la strada.