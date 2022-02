Una terribile tragedia si è verificata ieri mattina a Telese Terme, in provincia di Benevento, dove un noto albergatore del posto è stato trovato sena vita all’interno della struttura che gestiva da diverso tempo, una nota hotel-osteria. A fare la raccapricciante scoperta sono stati alcuni ospiti, che hanno notato il cadavere dell’uomo disteso lungo le scale. Per lui ormai non c’era più nulla da fare, nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118.

Sul posto, segnalato l’accaduto, sono giunti i carabinieri della locale stazione, che hanno avviato immeditamente le indagini per capire quanto accaduto. I militari dell’Arma hanno proceduto ad ascoltare alcune persone, e durante questa prima fase delle indagini si è appurato come la sera prima la vittima, un 47enne, abbia avuto una discussione con alcuni clienti. La situazione si era fatta incandescente ed era stato necessario l’arrivo dei carabinieri per poter riportare la calma.

Nessuna morte violenta

Sul posto è intervenuto anche il medico legale Umberto De Gennaro. Quest’ultimo ha stabilito che non c’è stata nessuna morte violenta, e molto probabilmente l’uomo è morto a causa di un malore improvviso, forse un arresto cardiocircolatorio, anche se non si esclude una caduta accidentale sulle scale.

La prima ipotesi sembra però prendere sempre più piede. Il sostituto procuratore della Procura di Benevento, visto che si è trattato di un decesso per cause naturali, ha disposto che la salma venga restituita ai famigliari in modo da celebrare le esequie dello sfortunato albergatore. “Non ci sono più parole !! Scoprire che sei andato via , il tuo sorriso la tua gentilezza riposa in pace” – così ha scritto una sua amica.

Nell’albergo, non appena si è diffusa la notizia, sono cominciate ad accorrere numerose persone, che volevano capire che cosa fosse accaduto. L’intera cittadina è rimasta sgomenta da quanto accaduto. “Una notizia che ha colpito il nostro cuore e scosso nel profondo la nostra anima” – così ha scritto un altro utente.