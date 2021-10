Tragedia alle prime ore dell’alba di oggi a San Salvatore Telesino, in provincia di Benevento. In questo piccolo centro, un 19enne si sarebbe sparato alla testa dopo essere stato rimproverato dal padre perchè era tornato troppo tardi a casa.

Il 19enne è stato portato d’urgenza all’ospedale San Pio di Benevento, per poi essere trasferito, in mattinata, con un altro elicottero all‘Ospedale del Mare di Napoli, dove è attualmente ricoverato in gravi condizioni. I carabinieri, che hanno sequestrato l’arma, di proprietà del padre del giovane, stanno indagando sull’accaduto.

Le prime ipotesi

Stando alle prime ricostruzioni, la pista ritenuta maggiormente verosimile sarebbe quella del tentato suicidio dopo il rimprovero, anche se queste sono ore molto intense per i militari, che stanno ascoltando i familiari del ragazzo per ripercorrere le ultime ore prima dello sparo e per capire dove era stato e con chi, al fine anche di accertare che, alla base del gesto, non vi fossero motivazioni di diverso tipo.

Il 19enne sarebbe rincasato in piena notte e, per questo motivo, avrebbe subito il rimprovero del padre. Alle 4:30 avrebbe impugnato la pistola che l’uomo deteneva regolarmente e se la sarebbe puntata in testa, premendo il grilletto, anche se resta da capire se l’arma fosse opportunamente custodita e se fosse tenuta già carica o se il ragazzo abbia inserito le munizioni.

Sono stati i familiari a lanciare immediatamente l’allarme e poco dopo, nell’abitazione dove si è consumato il dramma, sono intervenuti i sanitari del 118. Le condizioni del ragazzo sono apparse subito gravissime e, grazie all’intervento di un elicottero, è stato trasportato alla volta dell’ospedale San Pio di Benevento. Il terribile gesto ha destato incredulità e stupore a San Salvatore Telesino. Queste sono ore di forte apprensione per i familiari del giovane, le cui condizioni sono giudicate molto serie. Un aggiornamento sullo stato di salute del 19enne è atteso prossimamente.