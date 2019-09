Belluno: un medico precario salva la vita a una donna colpita da un infarto

Cosa ne pensa l’autore

Gaetano Perrotta - Deve essere fatto un plauso a questo giovane medico che ha salvato la vita a una donna che, altrimenti, sarebbe morta. Un medico di questo tipo non può essere precario in quanto abbiamo bisogno di dottori competenti. Carlo Santucci ha tutti i presupposti per diventare uno dei dottori più importanti e non resta che fargli un "in bocca in lupo" per il lavoro a Belluno.