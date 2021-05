Se ne andava in giro insieme a sua moglie spinto in una carrozzina, ma un 49enne di Belluno era assolutamente capace di camminare e muoversi da solo, tanto che in casa eseguiva anche lavori che richiedono uno sforzo fisico notevole, come il giardinaggio o il trasporto di diversi attrezzi. Per questo i carabinieri lo hanno denunciato per truffa aggravata e posto sotto sequestro alcuni beni. Tutto sarebbe cominciato nel 2012, quando il falso invalido si sottopose ad una visita medica.

In quell’occasione emerse che il 49enne avesse un’invalidità lavorativa permanente al 100%, in quanto impossibilitato a deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore. All’uomo era stata quindi riconosciuta una pensione di 1.400 euro mensili, più un ulteriore contributo per cure domiciliari da parte della Regione Veneto di 800 euro mensili. Ma lo scorso novembre i militari dell’Arma hanno sollecitato una ulteriore visita medica.

La truffa

Alla visita medica l’uomo si era presentato con la moglie presso la clinica spinto in carrozzina. I medici però non hanno diagnostico una paresi completa, ma soltanto una paraparesi di grado medio che però non gli dà diritto ad alcun assegno o trattamento pensionistico. Anche la moglie è accusata di truffa aggravata.

In tutto questo tempo, dal 2012 quindi, l’uomo ha percepito indebitamente oltre 200.000 euro. Tra l’altro si è riusciti ad appurare che in casa egli riuscisse anche a salire da solo le scale, senza l’aiuto della moglie. Il 49enne si presentava con la moglie spinto in carrozzina soltanto in pubblico, ma alcuni particolari non sono sfuggiti ai carabinieri.

Nelle prossime ore potranno conoscersi sicuramente ulteriori dettagli su questo episodio. Le forze dell’ordine sono sempre molto attente a stanare tali “furbetti” che tentano di percepire dallo Stato somme di denaro indebitamente. Non è escluso che il 49enne adesso debba anche restituire tutto il denaro ricevuto.