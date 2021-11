Tragedia a Sospirolo, in provincia di Belluno, dove un ragazzo di 15 anni, Luciano De Lorenzo, è morto improvvisamente sabato scorso mentre si trovava in sella alla sua bici. Quel giorno il giovanissimo era uscito insieme al suo papà con la sua due ruote per fare un giro. Doveva essere un momento di spensieratezza e relax, quando pochi minuti dopo essere partiti il ragazzo ha cominciato ad accusare problemi alla vista. “Non vedo niente, è tutto nero” – così ha detto il 15enne, che subito dopo è caduto a terra.

Il padre lo ha immediatamente soccorso. Dal 118 hanno risposto che non avevano ambulanze, in quanto una era impegnata in un intervento. “Non c’era un’ambulanza in quel momento, era impegnata a Mussoi per un altro intervento e ci hanno detto di partire subito” – così ha dichiarato il padre alla stampa nazionale. A questo punto l’uomo ha caricato il figlio in auto e lo ha portato all’ospedale San Martino di Belluno, dove purtroppo non vi è stato nulla da fare.

Un ragazzo con tanti sogni

Nella giornata di ieri l’Ulss Dolomiti ha disposto un’autopsia sul corpo dello sfortunato giovane, questo in modo da chiarire le cause del decesso. Dobbiamo precisare, questo per dovere di informazione, ma anche per non scatenare la fantasia dei no-vax, che il ragazzo non aveva rivevuto nessuna dose di vaccino anti Covid, per cui è esclusa ogni correlazione con qualsiasi siero.

Il ragazzo studiava alla scuola edile di Sedico e aveva tanti sogni nel cassetto, così come ogni ragazzino della sua età. Luciano era anche un grande appassionato di calcio. Lo sport gli piaceva molto, anche andare in bici. Luciano era un ragazzo sano, che a quanto pare non soffriva di nessuna patologia.

La scuola adesso sta organizzando una raccolta fondi per aiutare la famiglia in questo momento difficile. I funerali di Luciano si terranno sabato 27 novembre alle 14.30 nella chiesa di Sospirolo. Tutta la comunità è molto addolorata per questa perdita così improvvisa: il ragazzo era conosciuto in paese.