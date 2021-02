Belluno, auto finisce sotto un Tir: conducente morto incastrato tra le lamiere

Un grave incidente stradale si è verificato nella giornata di ieri 10 febbraio ad Arsiè, in provincia di Belluno, dove un’auto si è schiantata frontalmente contro un’autoarticolato. Per il conducente all’interno della macchina, una Seat Leon, non vi è stato purtroppo nulla da fare, in quanto sarebbe morto sul colpo.

Il camionista invece è rimasto ferito e in stato di shock per quanto accaduto. La dinamica del sinistro è ancora tutta da chiarire con precisione. Secondo quanto riferisce la stampa locale, l’incidente è avvenuto lungo la strada statale 50 bis del Grappa e del Passo Rolle, un’arteria stradale che è una delle principali della provincia di Belluno.

Ad un tratto i due veicoli, il mezzo pesante e la vettura, sono entrati in collisione. L’impatto è stato devastante, tanto che i detriti dei due mezzi si sono sparsi sulla carreggiata. I due mezzi sono finiti contro il guard rail, il quale è stato sfondato a causa della potenza dell’urto. La Seat si è letteralmente incastrata al di sotto del camion con tutto il lato anteriore, tanto che i Vigili del Fuoco hanno dovuto faticare e non poco ad estrarre il corpo del conducente dall’auto.

Strada chiusa al traffico

Sul posto, oltre ai pompieri, sono intervenute le forze dell’ordine e i tecnici dell’Anas. Le forze di polizia hanno eseguito i rilievi del caso, mentre il tratto stradale in questione è stato completamente chiuso al traffico per permettere i rilievi del caso agli inquirenti. Gli altri veicoli sono stati dirottati su altre arteria stradali vicine, mentre è stato completamente il traffico proveniente dallo svincolo all’intersezione con la Strada Statale 47.

Sono impressionanti le immagini diffuse dai media locali e nazionali, i quali mostrano il luogo dove è avvenuto l’incidente. La vettura è andata completamente distrutta, mentre il camion ha subito grossi danni nella parte anteriore. Il cofano del vano motore del mezzo pesante è andato totalmente in frantumi.

Nelle prossime ore si potranno sicuramente conoscere ulteriori particolari sull’incidente accaduto in provincia di Belluno. Per motivi di privacy le generalità della vittima non sono state rese note, anche perché ci sono ancora in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine. La notizia si è sparsa subito in tutta la zona, destando sgomento tra gli abitanti.