Bebe Vio trovata a bere in un locale con gli amici oltre l’orario di chiusura: multata

La campionessa paralimpica Bebe Vio è stata multata dai carabinieri insieme ad alcuni amici per aver violato le disposizioni anti Covid. Nella fattispecie la giovane, nella serata del 29 novembre, intorno alle 20:00, si trovava all’interno di un’attività di ristorazione situata a Mogliano Veneto (Treviso) oltre l’orario consentito dal Dpcm, ovvero le 18:00.

Alcuni residenti hanno notato che il locale non stava osservando le regole e per questo sul posto sono giunti i carabinieri, che hanno proceduto al controllo, constadando effettivamente che il ristorante non stesse operando d’asporto, ma aveva ancora dei clienti all’interno.

Bebe stava bevendo con gli amici

Quando i militari dell’Arma sono entrati nel locale hanno trovato la campionessa intenta a bere e consumare cibi con gli amici. Per tutti loro è scattata una multa di 400 euro. La Vio era tornata nella sua città natale per festeggiare il compleanno del padre. Anche il proprietario del locale è stato sanzionato per non aver rispettato i divieti imposti dal Governo in termini di contenimento della pandemia. Il ristorante dovrà osservare adesso un periodo di chiusura di 5 giorni.

In queste ultime settimane sono davvero serrati i controlli anti pandemia su tutto il territorio nazionale da parte delle forze dell’ordine. Le autorità mirano così a far rispettare le regole a tutti i cittadini. Chi viola le disposizioni, infatti, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è soggetto ad una multa che va da un minimo di 400 euro fino ad un massimo di 1.000 euro.

La notizia della multa si è diffusa a mezzo stampa

Quando accaduto a Bebe Vio è stato riportato dai maggiori media nazionali, come SkyTg24. Per il momento pare non ci siano dichiarazioni da parte della campionessa sull’episodio. Per motivi di privacy il nome del locale non è stato diffuso. Non è escluso che nelle prossime ore possano conoscersi ulteriori dettagli sulla vicenda.

Le forze dell’ordine continuano a sensibilizzare la popolazione sui corretti comportamenti da seguire per poter evitare il contagio. Resta fondamentale, infatti, lavarsi le mani e indossare la mascherina sia in luoghi situati all’aperto che al chiuso. Anche il Governo, insieme al Ministero della Sanità, continuano a ribadire che in questo periodo c’è bisogno della massima prudenza e che bisognerà continuare a rispettare le regole ancora per diverso tempo.