Beatrice Zaccaro, diploma postumo da estetista per la ragazza di Cantù deceduta in un incidente stradale

Una storia di coraggio e determinazione si è conclusa con un diploma “speciale” per Beatrice Zaccaro, allieva del corso di Estetica dell’Accademia Pbs di Monza. Nonostante la triste scomparsa della diciassettenne in un sinistro stradale a Seregno, l’attestato di qualifica è stato consegnato ai suoi genitori, Grazia Tagliabue e Massimiliano Zaccaro, come se Beatrice avesse completato la prova d’esame.

“Per la prima volta“, spiega la dirigente di Pbs, Anna Del Prete, “la Regione Lombardia ha riconosciuto il percorso professionale triennale di una ragazza venuta a mancare. Il 26 maggio, Beatrice aveva sostenuto un pre-esame. Oggi, sostiene idealmente l’esame, presentando la sua tesina ‘Gli anni ’20‘, che indaga le tendenze dell’estetica degli ultimi anni a partire dalla storia contemporanea: lentiggini, lesioni cutanee, prodotti solari per la prevenzione delle malattie della pelle. Le attribuiamo l’Attestato di Estetista di Regione Lombardia con 70/100“.

I genitori, visibilmente commossi, hanno espresso la loro gratitudine per questo gesto significativo. “Beatrice era molto felice di venire a scuola“, fa sapere il papà Massimiliano, “anche se a volte non sembrava tenere molto alla scuola. Preparava il suo futuro e sognava un giorno di andare a New York, che infatti cita nella sua tesina“.

La dirigente ha voluto ringraziare l’assessora all’istruzione e formazione professionale, Simona Tironi, che ha inviato anche un Premio di merito per i risultati conseguiti. Questo riconoscimento speciale dimostra che il duro lavoro e la dedizione di Beatrice sono stati riconosciuti nonostante la sua prematura scomparsa.

Questa storia tocca nel profondo il cuore di tutti noi e ci ricorda l’importanza di apprezzare ogni giorno e perseguire i nostri sogni con tutto il cuore. Che il diploma “speciale” di Beatrice rappresenti un simbolo di speranza e di riconoscimento per tutti coloro che lottano per realizzare i propri sogni, anche quando il destino sembra cospirare contro di loro.