Domenica tragica nei cieli della Puglia, precisamente in provincia di Barletta-Andria-Trani, dove questa mattina si sono scontrati due aerei ultrallegeri. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale e nazionale, i due velivoli, della categoria piper, erano partiti dall’aviosuperficie del Gargano a San Giovanni Rotondo ed erano diretti a Lecce. Le cause del sinistro sono ancora da accertare con precisione, ma pare che uno dei due aerei abbia tamponato l’altro.

Il velivolo che ha tamponato sarebbe precipitato nei pressi del casello autostradale di Trani e sarebbe stato individuato in zona Schinosa, in contrada Casalicchio. Ad aiutare i soccorsi sono stati alcuni braccianti agricoli che si trovavano sul posto, e che hanno consentito appunto ai soccorritori di raggiungere in breve tempo il posto segnalato. I due occupanti del velivolo che ha tamponato l’altro sono deceduti e sarebbero due cittadini di origini emiliane.

Persone ferite

Il pilota dell’aereo che è stato tamponato, una volta colpito ha provato un atterraggio di emergenza, poi riuscito. Quest’ultimo è rimasto ferito assieme ad un’altra persona. Il pilota è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Barletta, e non sarebbe in pericolo di vita. L’altro ferito è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Bonomo di Andria.

Sul posto sono arrivati anche il magistrato della procura di Trani Francesco Tosto e il capo della procura Renato Nitti. Saranno ovviamente le autorità a fare chiarezza su quanto accaduto questa mattina in Puglia. Il sinistro aereo si è verificato attorno alle ore 10:30, l’identità delle vittime non è stata ancora resa nota.

Nelle prossime ore si conosceranno ulteriori dettagli su quanto avvenuto nei cieli tra Trani e Corato. L’episodio ha destato sconcerto in tutta la zona e nella stessa Puglia. Un’altra persona sarebbe rimasta inoltre ferita. Una tragedia avvenuta in quella che doveva essere una domenica come tutte le altre, fatta di relax e spensieratezza.