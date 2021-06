Stavano viaggiando su una moto di grossa cilindrata, quando, per cause ancora tutte in corso di accertamento, sono andati a schiantarsi contro un palo della pubblica illuminazione. Non vi è stato nulla da fare per Massimo Giannino e Rocco Altieri, di 40 anni e 26 anni, entrambi originari e residenti a Trinitapoli, nella provincia della Bat, in Puglia. Secondo quanto affermano i media locali, il conducente della due ruote avrebbe perso il controllo mentre il mezzo percorreva la via per il mare.

La moto è andata completamente distrutta a causa del violento impatto. Per le due vittime i soccorsi sono scattati immediatamente, ma purtroppo non vi è stato nulla da fare. Giannino e Altieri sono morti praticamente sul colpo. I sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatarne l’avvenuto decesso. Sul luogo del fatto di cronaca sono giunti i carabinieri e la polizia locale per svolgere i relativi accertamenti.

Comunità sconvolta

Il 40enne e il 26enne erano molto conosciuti a Trinitapoli, per questo la loro scomparsa ha destato sgomento in tutta la comunità della piccola cittadina in provincia di Barletta-Andria-Trani. Oggi alle ore 17:00 si terranno i funerali delle vittime. Il sindaco ha proclamato per la giornata odierna il lutto cittadino.

“Bandiera comunale a mezz’asta a Palazzo di Città. Per la giornata di oggi, il sindaco Emanuele Losapio ha proclamato il lutto cittadino, dopo l’incidente che ieri pomeriggio è costato la vita ai giovani Rocco Altieri e Massimo Giannino. L’ultimo saluto, alle 17 sul sagrato della chiesa della Beata Maria Vergine di Loreto” – questo è l’avviso che il comune ha pubblicato sulla sua pagina ufficiale Facebook.

Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori dettagli sul dramma avvenuto ieri in Puglia. L’arteria stradale dove è avvenuto il sinistro è stata chiusa al traffico per diverso tempo. Il mezzo è stato portato via da un carro attrezzi. Massimo Giannino era un grande appassionato di moto, giudicato da tutti come altruista e gentile, così era anche il 26enne Rocco, l’altro passeggero della moto che si è schiantata.