Tragedia scoperta stamattina, 19 dicembre 2021, a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, dove il corpo senza vita di una donna di 31 anni, è stato rinvenuto in un camper parcheggiato in una area di sosta. Il cadavere era riverso dentro al mezzo posteggiato da qualche mese in una area di sosta di via Capitelvecchio.

L’ipotesi al momento più accreditata, è quella di femminicidio. A lanciare l’allarme il compagno della vittima che ha chiamato il numero di emergenza.

La ricostruzione dell’accaduto

A dare l’allarme, dopo aver trovato il corpo della compagna, una 31enne del Vicentino, sarebbe stato il compagno della donna. Sul posto sono immediatamente giunti i carabinieri, i militari della Scientifica, il medico legale e il Pm Serena Chimichi che ha aperto un fascicolo di indagine. La vittima ha evidenti ferite sul corpo che fanno sospettare una aggressione, al punto che gli investigatori ipotizzano possa essersi trattato di femminicidio.

Sulla base delle prime informazioni raccolte, pare che il camper in cui è stato scoperto il cadavere fosse parcheggiato da almeno due mesi nell’area di sosta di via Capitelvecchio, dove si trovano altri mezzi. I rilievi sono in corso per cercare elementi utili all’indagine e al momento nessuna ipotesi è esclusa, anche se quella del femminicidio è la più accreditata.

Il compagno della 31enne è stato fermato dai carabinieri e condotto in caserma a Bassano del Grappa dove in queste ore verrà interrogato per ricostruire l’accaduto. Il sospettato avrebbe riferito che la morte sarebbe sopraggiunta dopo una caduta accidentale, ma le ferite da arma da taglio in varie parti del corpo, non sarebbero compatibili con una caduta. Da qui il fermo e gli accertamenti investigativi.

Un testimone avrebbe detto che il camper, cosi come altri mezzi simili, sostano spesso nel parcheggio vicino ad una piccola zona di capannoni in via Capitelvecchio a Bassano, ma ha anche aggiunto di non aver mai notato strani movimenti.