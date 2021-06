Il boato, fortissimo, poi il crollo. Si sono vissuti attimi di vera paura nella serata di ieri a Barletta, nella provincia della Bat, in Puglia. Erano circa le 21:30 quando in una palazzina situata tra via degli Orti e via Giuseppe Curci vi è stata una esplosione, forse causata da una fuga di gas. Il potente botto ha sventrato parte del muro della palazzina, tanto che erano visibili addirittura gli interni delle abitazioni. Sul posto immediatamente sono giunti i Vigili del Fuoco con diverse squadre.

I pompieri hanno provveduto a scavare tra le macerie per tutta la notte. Non ci sono state vittime, ma tre persone sono rimaste ferite in modo serio con ustioni su diverse parti del corpo, per cui sono state trasportate prima presso il locale nosocomio, al Dimiccoli, poi tutti loro sono stati trasferiti a Bari. Al momento si sta cercando di ricostruire per bene la dinamica dell’accaduto. L’edificio è completamente inagibile. Sono impressionanti le immagini che hanno pubblicato i media locali, che mostrano la palazzina squarciata dal forte boato.

Intervenuta una ruspa

Una ruspa dei Vigili del Fuoco ha poi provveduto a rimuovere i resti della palazzina caduti sulla strada. Anche grazie al mezzo meccanico si è cercato di scoprire se sotto i massi ci fossero delle persone. Come già detto non ci sono state vittime. Le persone del posto hanno aiuto i pompieri nelle complesso operazioni di rimozione dei massi.

Sul posto anche la Polizia Locale per poter effettuare i rilievi del caso. Il fatto è avvenuto vicino a via Roma, dove nel 2011 il crollo di una palazzina uccise quattro operaie e una ragazzina che erano in una maglieria al piano terra dell’edificio. Anche in quell’occasione l’esplosione provocò tanto sconcerto nella cittadina pugliese.

Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori dettagli su quanto avvenuto nella serata di ieri a Barletta. La notizia dell’esplosione ha destato apprensione in tutta la Puglia. I controlli sull’area del crollo avveranno anche nella giornata di oggi. La zona è stata messa in sicurezza.