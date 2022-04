L’assassino lo ha freddato davanti alle altre persone, all’interno del suo locale, poi è fuggito. Un terribile omicidio si è verificato ieri sera 11 aprile a Barletta, nella provincia di BAT, in Puglia. Secondo quanto riferisce la stampa locale e nazionale, un noto barista del posto, il 43enne Giuseppe Tupputi, è stato infatti crivellato di colpi d’arma da fuoco nel suo stesso locale. Per lui non vi è stato purtroppo nulla da fare, in quanto è deceduto quasi subito.

Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi, ma i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatarne l’avvenuto decesso. Sul luogo del delitto si sono recati anche Polizia di Stato e carabinieri, che hanno effettuato i rilievi del caso. L’area è stata transennata, questo per evitare che eventuali curiosi si avvicinassero alla scena del crimine. All’esterno del locale, su tutta la strada, moltissime persone si sono radunate per capire che cosa fosse successo.

Delitto efferato

In un primo momento si era diffusa la voce che la vittima sarebbe stata uccisa forse durante una rapina finita male. Con il passare delle ore gli inquirenti hanno fatto chiarezza, anche perchè si è riusciti ad acciuffare l’omicida. Si tratterebbe di una persona già nota alle forze dell’ordine, tal Pasquale Rutigliano, 32 anni, del posto.

Il Rutigliano avrebbe fatto fuoco per futili motivi, al culmine di un litigio con lo stesso Tupputi, che era incensurato e ben voluto da tutti. Ad incastrare il 32enne sono state le telecamere di videosorveglianza installate all’esterno del locale, che hanno quindi ripreso il killer in fuga subito dopo aver compiuto il misfatto.

Al momento non sono noti i motivi della lite tra i due. Le indagini sono coordinati dalla Procura di Trani e lo stesso procuratore Renato Nitti ha confermato di aver fermato il sospettato del delitto. Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori dettagli su quanto avvenuto ieri sera a Barletta. Una persona avrebbe inoltre assistito alla scena e sarà sentita a breve dagli investigatori.