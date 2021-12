Tragedia nella mattinata dell’1 dicembre al liceo Orazio Tedone di Ruvo di Puglia, nel barese, dove un ragazzino di 14 anni è morto dopo essere precipitato da una finestra. Sul caso stanno indagando i carabinieri: l’inchiesta, vista la delicatezza della vicenda, è avvolta nel più stretto riserbo e coordinata dalla Procura della Repubblcia di Trani. Si deve appurare se si tratti di un gesto volontario o meno. Sembra che lo studente deceduto avesse ricevuto da poco un brutto voto a scuola, del resto come tutta la sua classe.

L’insegnante infatti proprio la mattina dell’1 dicembre ha fatto una interrogazione a sorpresa, cogliendo gli studenti completamente impreparati. Il dramma si sarebbe verificato nell’intervallo tra quella lezione e la successiva. Da quanto si apprende pare che i compagni di classe del 14enne si siano accorti di quanto stava accadendo, visto che il ragazzino era salito sul davanzale. Dopo qualche istante la vittima è caduta giù morendo sul colpo.

Shock tra compagni e professori

Lo studente avrebbe approfittato di un momento in cui la classe era vuota, visto che i compagni stavano chiacherando tra loro. Alcuni compagni di classe avrebbero tentato di fermare in tutti i modi il giovane, cercando di farlo scendere dal davanzale. Bisogna comunque capire se si sia gettato spontaneamente di sotto oppure se sia caduto dopo aver perso l’equilibrio.

Sul posto sono immediatamente giunti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso del 14enne. Le forze dell’ordine hanno eseguito i rilievi del caso. Tutto il personale scolastico e gli alunni che frequentano il liceo, nonchè i compagni di classe della vittima, sono rimasti sotto shock.

Non è dato sapere per il momento se il gesto sia stato scatenato dal brutto voto preso poco prima, voto che, come già detto, è stato collettivo in quanto nessuno era preparato. L’ipotesi più accreditata sembra comunque essere quella del gesto volontario, ma altri accertamenti saranno eseguiti nelle prossime ore dai carabinieri di Molfetta, che indagano sul caso, per chiarire per bene questa triste vicenda.