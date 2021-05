Pomeriggio di sangue nella giornata di ieri sulle strade di Bari, dove un bambino di 8 anni è morto a seguito di un violento tamponamento tra due auto. Tutto è accaduto sulla Statale 16. Il bimbo viaggiava in auto insieme alla madre e al fratellino, quando, per cause ancora tutte in corso di accertamento, è entrata in collissione con un’altra vettura. Lo schianto è stato abbastanza violento. Sul posto sono giunti immediatamente i sanitari del 118 e le forze dell’ordine.

I medici, però, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso dell’infante, che è morto in ospedale. La madre e il fratellino del bambino morto sono invece stati trasportati presso il più vicino nosocomio in codice rosso, questo a causa delle gravi ferite riportate durante l’impatto. Entrambi, comunque, non rischierebbero la vita. Il sinistro si è verificato nel pomeriggio, intorno alle ore 18:00. Sul posto, per i rilievi del caso, si sono recati gli agenti della Polizia Locale di Bari.

Poco prima un altro incidente

Gli inquirenti non escludono che il dramma possa essere stato causato dal rallentamento di altri veicoli. Infatti, un’ora prima del sinistro che ha visto coinvolti la madre e i suoi figli piccoli, sulla corsia opposta, quasi alla stessa altezza, si è verificato un altro incidente che ha visto coinvolto un motociclista.

Non è escluso quindi che alcuni automobilisti abbiano rallentato per capire che cosa fosse successo poco prima. Per quanto riguarda le generalità del bambino deceduto queste ultime non sono state rese note, così come quelle dei suoi famigliari rimasti coinvolti nell’incidente. Sul caso si potranno conoscere ulteriori dettagli nelle prossime ore.

Ogni giorno nel nostro Paese si verificano molti incidenti stradali, alcuni dei quali purtroppo mortali per le persone che rimangono coinvolte. La notizia del decesso del bambino di 8 anni ha destato sgomento in tutta la città di Bari, essendo stata ripresa da molti giornali locali e nazionali. Un dramma che ha davvero ferito la comunità.