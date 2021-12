Tragedia nella mattinata del 16 dicembre a Bari, precisamente in pieno centro, sul lungomare, dove un uomo di 63 anni si è improvvisamente accasciato al suolo a causa di un malore improvviso. Ad allertate i soccorsi è stato un amico, ma per l’uomo non ci è stato purtroppo nulla da fare. La vittima, proveniente dalla Calabria, doveva partecipare alla manifestazione per lo sciopero generale indetto da Cgil e Uil. Al momento non si conoscono le esatte cause del decesso.

Secondo alcune testimonianze, circostanza riportata anche da Bari Today, pare che i soccorsi siano arrivati dopo diversi minuti dalla chiamata sul posto segnalato. Per motivi di privacy le generalità della vittima non sono state rese note, questo anche per la delicatezza della vicenda. Probabilmente il 63enne è stato colto da un infarto. Saranno adesso le indagini delle autorità a chiarire i motivi del decesso del 63enne. All’arrivo dei sanitari per lui non vi era ormai più nulla da fare.

Manifestanti sotto shock

Tutti i manifestanti, incluso l’amico del 63enne, sono rimasti sotto shock per quanto avvenuto durante la manifestazione. Nella giornata del 16 dicembre in tutta Italia ci sono state manifestazioni a proposito dello sciopero generale indetto da Cgil e Uil, e che ha riguardato alcune categorie di lavoratori, tra i quali quelli del trasporto pubblico.

Sul luogo del dramma sono intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso. A Bari erano migliaia le persone giunte da ogni parte della regione, e non solo, per partecipare alla manifestazione: il capoluogo era tra le 5 città in cui erano in programma appunto sit-in organizzati. I manifestanti hanno gremito piazza della Prefettura.

Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori dettagli su quanto avvenuto nella mattinata del 16 dicembre a Bari. Nei prossimi giorni dovrebbero svolgersi in Calabria le esequie dello sfortunato manifestante. Sulla vicenda per il momento non si conoscono ulteriori dettagli.