Non hanno resistito alla passione, e hanno avuto un rapporto intimo davanti alle tantissime persone che affollavano il lungomare Nazario Sauro di Bari. L’epiosodio si è verificato nella serata del 17 agosto. Alcuni passanti hanno notato che su una panchina, una coppia, ragazzo e ragazza, si scambiavano bollenti effusioni. All’improvviso i due, presi dalla foga del momento, hanno cominciato ad avere atti espliciti. I presenti, divertiti da quanto stava accadendo, hanno preso i loro smartphone immortalando l’insolita scena. I due amanti molto probabilmente erano giovani turisti.

Il video è diventato immediatamente virale, facendo il giro dei social. Per motivi di deontologia professionale, ma anche per proteggere l’identità dei due amanti, preferiamo non pubblicare il frame apparso sulla Rete. Secondo quanto riferisce il quotidiano locale, Borderline 24, i due hanno agito in questa maniera perchè molto probabilmente erano in preda ai fumi dell’alcol. Tra l’altro le panchine vicine erano quasi tutte occupate, con il rischio concreto che alla scena abbiano assistito anche minori.

Tanti gli episodi simili in Puglia

Al momento non è dato sapere se il video sia finito nelle mani delle forze dell’ordine, che potrebbero procedere ad identificare i due giovani amanti. Sui social il video gira ancora, scatenando i commenti e l’ilarità dei baresi e non solo. Quello accaduto nel capoluogo di provincia pugliese non è l’unico episodio del genere che si verifica in Puglia nel corso di questa estate.

Qualche giorno addietro, una scene simile aveva destato scalpore a Porto Cesareo, cittadina che si trova in provincia di Lecce, nonchè una delle mete privilegiate dai turisti di tutto il mondo. Qui, sempre una coppia di giovani, è stata beccata alle prime luci dell’alba in mare mentre aveva un rapporto intimo.

Anche a Porto Cesareo il tutto è avvenuto in pieno centro, davanti al lungomare, che a quell’ora era pieno di persone, tra passanti e addetti allo scarico merci nei locali. In quel caso pare che per i due non vi sia stata nessuna conseguenza sul piano penale. Avere atti simili in pubblico è infatti un reato che viene severamente punito dalla legge.