La Squadra Mobile di Bari ha chiuso il cerchio intorno all’omicidio di Anna Lucia Lupelli, l’81enne trovata senza vita in casa sua due giorni fa al rione Carrassi. Secondo quanto riferiscono i media locali e nazionali, il killer è stato fermato in queste ore e ha confessato di aver ucciso lui la donna. Si tratta di un 51enne addetto alle pulizie che conosceva molto bene la vittima. Dopo un incessante interrogatorio, ha ammesso le sue responsabilità davanti agli uomoni della Polizia.

Il 51enne dovrà ripondere di omicidio aggravato dalla premeditazione. Tutto sarebbe avvenuto intorno alle ore 13:00 del 13 settembre. La signora stava preparando il pranzo, quando lui ha suonato al campanello per farsi aprire con la scusa di volere un bicchiere d’acqua. La donna lo ha fatto entrare, poi il 51enne ha preso un coltello e l’ha colpita con 8 coltellate che le sono risultate fatali. Dopo aver arraffato circa 1.000 euro, ha preso il bancomat della donna ed è fuggito.

Il delitto

Come già detto l’omicidio è avvenuto mentre l’81enne stava preparando il pranzo. La donna era vedova e madre di due figlie. L’assassino, per non lasciare ulteriori tracce, ha lasciato tra l’altro acceso anche il fornello su cui la donna stava cuocendo del cibo in una pentola. Il pranzo della donna è stato trovato carbonizzato.

Le indagini sono coordinate dal pm Claudio Pinto della Procura della Repubblica di Bari. Per il momento non è dato sapere dove l’uomo si fosse procurato il coltello, che aveva già con sè probabilmente quando è entrato in casa della vittima. L’uomo ha lavorato per più di 10 anni nella ditta aggiudicataria dell’appalto delle pulizie del vano scale all’interno del condominio dove abitava la signora.

L’inchiesta comunque va avanti e non è escluso che nelle prossime ore possano conoscersi ulteriori dettagli su questo assurdo fatto di cronaca che ha sconvolto l’intera città di Bari. Purtroppo si tratta dell’ennesimi femminicidio che avviene in questi giorni in Italia, il settimo per la precisione. Sono 83 le donne uccise nel nostro Paese dall’inizio dell’anno.