Cosa ne pensa l’autore

Tiziana Terranova - Cedo sia davvero assurdo ed incredibile che possa svilupparsi un incendio in un ospedale. Come mai il sistema antiincendio non ha funzionato? Ma ci rendiamo conto che quella poteva essere una vera e propria strage? Speriamo si faccia chiarezza e che i responsabili paghino per ciò che è accaduto la scorsa notte a Bari.