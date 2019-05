Bari: passeggero sbaglia volo e sfoga la sua rabbia con il personale Ryanair

Quando l’assistente di volo ha annunciato che il volo Ryanair proveniente da Pisa era atterrato all’aeroporto Karol Wojtyla di Bari, non ha creduto alle sue orecchie, perché la sua destinazione era Cagliari. È la disavventura accaduta ad un uomo sardo che, imbarcatosi con regolare biglietto dall’aeroporto Galileo Galilei di Pisa, si è ritrovato in tarda serata presso il capoluogo pugliese anziché nella città sarda, sua reale destinazione.

A questo punto, come visibile in un video girato da un passeggero e diventato virale sui social, l’uomo ha iniziato a inveire contro il personale di volo, accusando la compagnia aerea di aver commesso un clamoroso errore al gate di imbarco, non rendendosi conto che l’uomo stava salendo sul volo sbagliato.

“Come? ho sbagliato gate?” ha urlato l’uomo all’assistente di volo che lo accusava di essere il responsabile di questo clamoroso errore. “Come fai a farmi passare? Fai una scannerizzazione (della carta di imbarco), leggi il mio passaporto, controlli il nome”, le parole dell’uomo, incredulo che i severi controlli aeroportuali abbiamo consentito che salisse sull’aeromobile sbagliato, mentre non hanno tergiversato nel fargli pagare un supplemento di 20 euro per un bagaglio in più.

All’invito dello steward ad acquistare un nuovo biglietto aereo per tornare a casa, facendo poi reclamo alla compagnia low cost irlandese, l’uomo ha manifestato la sua momentanea difficoltà economica, dopo aver speso ben 400 euro per il volo per Cagliari, acquistato all’ultimo momento per raggiungere un suo amico malato. “Come è potuto succedere? Cagliari con la C. Credevo mi stessi prendendo in giro”, le ultime parole dell’uomo allo steward, che gli aveva fatto notare di essere nel posto sbagliato.

Dopo il clamore mediatico di questo episodio, è arrivata anche una nota ufficiale di Ryanair che ha comunicato di aver chiesto all’operatore incaricato dei servizi a terra, presso l’aeroporto Galileo Galilei di Pisa, di indagare su come possa essere potuta accadere questa clamorosa svista al gate e di assicurarsi che l’episodio non si ripeta.