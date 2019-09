Bari, nonna Allegra ripulisce la piazza sporca: “Un esempio da seguire e da premiare”

Nonna Allegra proprio non ce la fa a veder la sua amata città e la piazza che frequenta abitualmente sporca ed allora ha deciso di prendere in mano la situazione e di darsi da fare: una donna vecchio stampo che non si tira indietro di fronte alla fatica e lavori pesanti.

Proprio così, nonna Allegra ha preso scopa, paletta e sacchi per la spazzatura e ha iniziato a pulire la piazza. Anziché stare a lamentarsi, come fan tutti, che è tutto sporco e che nessuno fa niente per la sua città…lei è passati ai fatti.

Lo dimostrano le tante foto e video in giro per i social e che sono apparsi anche sulla pagina del sindaco di Bari Antonio Decaro. In tanti hanno infatti cercato di far conoscere questa anziana donna ed il suo gesto d’amore stupendo per la sua città al sindaco: “lei da sola sta facendo quello che dovrebbe fare l’amministrazione”.

I capelli bianchi e qualche ruga sul viso non fermano di certo la nonna Allegra che da qualche giorno è diventata una vera e propria eroina italiana, una di quelle persone forti e coraggiose che meritano di essere premiate proprio per l’umiltà con la quale sanno anche scendere in piazza a pulire.

C’è chi coglie l’occasione per fare dell’ironia sull’attuale gestione della città. “Assumetela all’Amiu” sottolinea un utente a voler ricordare il degrado in cui versano alcune zone della città. Tutti i cittadini si sono schierati dalla parte di questa simpatica nonnina che ogni giorno “fa 5 piani di scale a piedi perché la casa dove abita non ha l’ascensore”.

Un esempio da seguire, un gesto da premiare ma soprattutto da rispettare: ci auguriamo che tutti facciano la loro parte, i cittadini dovrebbero fare più attenzione a non sporcare ciò che nonna Allegra ha pulito, l’amministrazione dovrebbe “darle una mano” a tener pulito.

Credits VIDEO: https://www.facebook.com/teresa.iusco.71/videos/779392722476461/