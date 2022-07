Ascolta questo articolo

La nascita di un figlio è, per ogni famiglia, uno dei periodi più belli e gioiosi della vita. Questo felice momento si è trasformato in tragedia per una famiglia di Bari, dove una neomamma di 34 anni è morta cadendo dalle scale a chiocciola, mentre la figlia neonata ,che teneva tra le braccia, è stata ricoverata in codice rosso per le ferite riportate durante la caduta.

L’incidente è avvenuto a Palese, quartiere nella periferia nord di Bari, nel corso della nottata tra domenica e lunedì presso il residence Borgo dei Cedri. Intorno alle 3 di notte, la neomamma 34enne si trovava sulle scale a chioccola della sua abitazione, tenendo tra le braccia la figlia di neanche un mese. All’improvviso la rovinosa caduta, che non le ha lasciato scampo.

La donna avrebbe, nel corso della caduta, picchiato violentemente la testa a terra, e sarebbe stato proprio questo a causarne la morte. Inutili i tentativi di rianimazione del personale di emergenza dell’ambulanza, inviata sul posto dal 118, che ha tentato le prime manovre salvavita ed ha poi cercato di trasferire la 34enne al Policlinico di Bari.

La donna è stata dichiarata morta in ambulanza ancora prima di arrivare al nosocomio. La bambina, che ha soli 24 giorni di vita, è stata ricoverata in codice rosso. Al momento è in osservazione presso il reparto di neonatologia nel Policlinico di Bari, ma fortunatamente verserebbe in buone condizioni.

Non è al momento chiaro se la caduta improvvisa della 34enne sia stata causata da un malore, o se si sia trattato di una caduta accidentale, dovuta forse ad uno scivolamento. La dinamica dei fatti è ancora da chiarire, e deve ancora essere determinato se si è trattato di un fatale incidente domestico, oppure se la donna sia precipitata dalla scala a chiocciola perché si è sentita male all’improvviso.