Una triste notizia giunge dal Policlinico di Bari, dove nel pomeriggio di ieri è deceduto il 54enne ricoverato in Rianimazione dopo aver ricevuto una dose del vaccino anti Covid prodotto da Johnson & Johnson. La vittima è Alessandro Cocco. L’uomo, lo scorso 26 maggio, era stato vaccinato contro il coronavirus nell’hub di Alberobello. Due settimane dopo si è sentito male, per cui si è recato presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di Acquaviva delle Fonti. L’uomo era residente a Rutigliano ma originario di Roma.

Secondo quanto si apprende da Il Fatto Quotidiano, presso il nosocomio di Acquaviva delle Fonti al 54enne era stata somministrata una terapia farmacologica per “trombosi venosa periferica”. Il Policlinico ha già attivato tutte le procedure previste per legge in questi casi, segnalando il presunto evento avverso a causa del vaccino anti coronavirus all’Aifa, l’agenzia del farmaco italiana. Silvio Tafuri, responsabile della control room dell’ospedale barese, ha spiegato che adesso bisogna verificare tutta la storia clinica del paziente, “a partire dalla data di vaccinazione”.

Organi saranno donati

I famigliari, adesso distrutti dal dolore, hanno autorizzato l’espianto degli organi del 54enne. Questi ultimi saranno donati e salveranno altre vite. Il paziente sarebbe rimasto in condizioni critiche per tutta la giornata di ieri ed è stato anche sottoposto ad un encefalogramma. Si tratta, forse, del primo caso di decesso collegato al vaccino Janseen, che è sconsigliato dall’Aifa per gli under 60 come AstraZeneca, ma attualmente non sottoposto a limitazioni.

Molto probabilmente anche su questo caso sarà aperta una inchiesta giudiziaria, che mirerà a chiarire le cause della morte dell’uomo. La notizia del suo decesso ha lasciato sgomenta la cittadina di Rutigliano. Bisogna precisare, questo per dovere di informazione, che il nesso tra la vaccinazione e il decesso del paziente è tutto da accertare.

Nelle prossime ore potranno conoscersi sicuramente ulteriori dettagli su questa triste vicenda. Il decesso del 54enne si aggiunge a quello di Camilla Canepa, la 18enne deceduta negli scorsi giorni al San Martino di Genova a seguito di una trombosi cerebrale forse causata dal vaccino anti Covid prodotto da AstraZeneca.