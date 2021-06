Un miraggio di inizio estate. Così è stata definita la foto che sta circolando in questi giorni sulla Rete, che immortala uno scooter sul lungomare di Bari con a bordo due persone e un enorme materassino. Fino a qui niente di strano, se non che la foto è stata ripresa dal lato posteriore del motociclo, facendo credere ai più che il conducente guidi la moto senza guardare la strada. In effetti le cose non stanno proprio così. Se infatti si guarda bene l’immagine, si nota che la persona inquadrata mantiene il materassino con le mani.

Per cui va da sè che dall’altra parte del materassino ci sia il conducente, che però si è ritrovato a guidare lo scooter in una posizione a dir poco scomoda. Eppure a molti, a primo impatto, è sembrato che il guidatore non stesse guardando la strada e guidando alla cieca e senza mani. Il materassino, come si vede dall’immagine, è piuttosto enorme, tanto da aver colpito i baresi, che non hanno tardato ad immortalare la scena con i loro telefonini.

Una foto virale

Come già detto, la foto è diventata virale in brevissimo tempo. La testata locale, Bari Il Quotidiano Italiano, ha ripreso la notizia. Sicuramente, come spiegano i giornali locali, il conducente non avrà visto l’ora di arrivare a destinazione, visto che ha dovuto guidare il mezzo in una posizione non proprio confortevole.

Certamente le due persone in questione hanno trovato un modo geniale per poter trasportare l’enorme materassino già bello gonfio in spiaggia, e quindi pronto all’uso. In questi giorni in Puglia, e nel resto d’Italia, fa molto caldo e la gente ha preso d’assalto le spiagge per cercare refrigerio dalle temperature africane.

Bari è stata poi in questi giorni una delle città più calde d’Italia, insieme ad alcune zone del Salento, che hanno fatto registrare picchi anche di 40 gradi. La foto delle due persone in scooter con il materassino è stata immortalata nei pressi del Teatro Margherita, nota struttura culturale del capoluogo pugliese.