Stava viaggiando a bordo del suo scooter, quando improvvisamente ha perso il controllo della due ruote cadendo sull’asfalto. Così è morto Davide Dell’Aglio, un ragazzo di 18 anni, che nella serata di ieri ha perso la vita intorno a mezzanotte sulla provinciale 57 tra Torre a Mare e Noicattaro, in provincia di Bari. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale, il giovane procedeva proprio in direzione di Torre a Mare, quando è giunto nei pressi della rotatoria situata all’altezza dell’Una Hotel Regina.

Qui la sua moto avrebbe perso aderenza sull’asfalto, per cui il giovanissimo è finito a terra. Alcuni automobilisti di passaggio, notando la scena, hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto, dopo pochi minuti, sono giunti i sanitari del 118. Al loro arrivo per Dell’Aglio non vi era già più nulla da fare: erano troppo gravi le ferite riportate durante la caduta. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Triggiano, questo in modo da effettuare i rilievi del caso.

Indagini in corso

Al momento la dinamica del sinistro è ancora da chiarire con precisione, così come bisogna capire se al momento dell’incidente il giovane si trovasse da solo o in compagnia di qualche altra persona sulla due ruote. I militari dell’Arma, secondo quanto riferisce Bari Today, stanno procedendo a verificare se siano rimasti coinvolti altri veicoli.

Come già detto in apertura l’incidente è avvenuto nei pressi di una rotatoria, in direzione della nota località marittima di Torre a Mare, situata a pochissimi chilometri a sud di Bari. Durante l’impatto il mezzo è stato danneggiato: la due ruote è stata quindi rimossa dalla carreggiata, che è stata rimessa in sicurezza.

Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori dettagli su quanto avvenuto nel barese nelle scorse ore. Ogni giorno nel nostro Paese si verificano tantissimi incidenti stradali, alcuni dei quali purtroppo mortali. A perdere la vita sono spesso giovani ragazzi. Il dramma in questione ha sconvolto la cittadina di Noicattaro, paese di cui era originaria la vittima.