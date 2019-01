Bari, gemelli nati in anni diversi. L’ospedale fa sapere che "è una fake news"

Cosa ne pensa l’autore

Elisabetta Monda - Se questa notizia fosse stata vera, sarebbe stato il primo caso di gemelli nati in anni diversi. Ci sono già state nascite di gemelli nati in giorni diversi, ma mai in anni diversi. Peccato però che questa sia una fake news: non capisco come l'uomo che ha diffuso la notizia pensasse di farla franca. Era ovvio che l'ospedale avrebbe smentito la notizia.