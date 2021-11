Un tragico incidente stradale si è verificato questa mattina intorno alle ore 3:00 sulla strada provinciale che collega Turi a Castellana, in provincia di Bari. Secondo quanto si apprende dai media locali e nazionali, fratello e sorella rispettivamente di 25 e 28 anni, hanno perso la vita dopo che la vettura sulla quale viaggiavano assieme a due altri amici, una Bmw 118, è uscita fuori strada. Il sinistro si è verificato alle porte di Turi. Per cause ancora in corso di accertamento il conducente ha perso il controllo del veicolo.

Il mezzo, dopo essere uscito fuori strada, ha colpito prima il guard rail per poi ribalatarsi e finendo in una scarpata. L’impatto è stato talmente tanto violento da non lasciare scampo a fratello e sorella. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi del 118 e le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi del caso. Il conducente e l’altro passeggero sono trasportati in codice rosso in ospedale. I rilievi sono affidati ai carabinieri della stazione di Turi e della Compagnia di Gioia del Colle, coordinati dalla Procura della Repubblica di Bari.

Strazio nel barese

Fratello e sorella deceduti risiedevano rispettavamente a Valenzano e a Bari. Il conducente della vettura, come da prassi in questi casi, è stato anche sottoposto alle analisi tossicologiche, questo per vedere se prima di mettersi alla guida avesse assunto alcol o sostanze stupefacenti. I risultati arriveranno nelle prossime ore.

La tragedia avvenuta questa mattina presto ha provocato sgomento in tutta la provincia di Bari. Per motivi di privacy le generalità delle vittime non sono state rese note. Uno degli altri due occupanti della vettura è ricoverato in prognosi riservata a causa delle gravi ferite riportate durante l’impatto, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori dettagli su quanto avvenuto nel barese. Ogni giorno in Italia si verificano diversi incidenti stradali, alcuni dei quali purtroppo si rivelano fatali per le persone che rimangono coinvolte. Ancora una volta delle giovani vite vengono spezzate da un incidente stradale.