Bari: continuano le feste natalizie nel Villaggio di San Nicola

Cosa ne pensa l’autore

Sonia Verardo - Il Natale non deve essere solo un "mese" dedicato agli addobbi, allo sfarzo e ai regali ma anche un periodo di riflessione. Il Villaggio di San Nicola, infatti, non fa altro che unire le tante tradizioni e mettere insieme tutte le diversità esistenti. Un'idea e un'iniziativa lodevole e da prendere come esempio.