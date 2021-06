Stava calpestando il lucernario di un palazzo, quando all’improvviso quest’ultimo ha ceduto e lei è cadutà giù. Così è morta nella serata di ieri una ragazza di 16 anni a Bari. Il dramma si è verificato intorno alle ore 21:45 presso il rione Madonnella. La giovane abitava in quello stesso palazzo, per cui conosceva molto bene il posto. All’improvviso i residenti hanno udito un tonfo sordo, per cui si sono affacciati per vedere che cosa fosse successo.

La 16enne era riversa ormai per terra. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi, ma quando sono arrivati i sanitari del 118 per lei non vi era ormai più nulla da fare. Erano troppo gravi le ferite e i traumi riportati durante la caduta. La giovane ha fatto un volo di divere decine di metri, cadendo dal nono piano del palazzo. Sul posto, oltre al 118 per i soccorsi, sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia Locale, che ha effettuato i primi rilievi del caso.

Indagini in corso

Al momento non è chiaro perché la giovanissima si trovasse sul lucernario. Questi particolari saranno chiariti dalle indagini dei militari dell’Arma, che vogliono vederci chiaro su questo grave fatto di cronaca. Secondo quanto si apprende dall’Ansa, la pm di turno Desireè Digeronimo ha disposto il sequestro del terrazzo per le verifiche tecniche e, appena riceverà una prima informativa sull’accaduto, aprirà un fascicolo per accertare dinamica ed eventuali responsabilità.

Gli inquirenti comunque hanno accertato che si è trattato di un incidente. Per motivi di privacy le generalità della vittima non sono state rese note, questo anche per proteggere l’identità dei suoi famigliari, sconvolti da quanto accaduto. Sotto shock anche tutti gli abitanti del rione Madonnella.

Nelle prossime ore si conosceranno sicuramente ulteriori dettagli sull’episodio avvenuto a Bari. A breve dovrebbero anche svolgersi i funerali della ragazza deceduta. Sul caso, quindi, non ci resta che attendere aggiornamenti da parte dell’autorità giudiziaria. Un dramma che lascia davvero senza parole.