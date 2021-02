Bambino di 10 anni chiama le forze dell’ordine e fa arrestare il padre

Le violenze domestiche, purtroppo, sono molto ricorrenti e spesso non hanno buona fine. Questa volta però, un bambino di soli 10 anni ha trovato la forza ed il coraggio di intervenire, chiamare le forze dell’ordine e salvare la madre che stava subendo violenze dal padre ubrico. Il bambino protagonista della vicenda è stato molte volte testimone di questi brutti episodi che avvenivano all’interno dell’abitazione.

Nella mezzanotte di sabato 30 gennaio 2021 a Giarre, in provincia di Catania, alle forza dell’ordine è arrivata la chiamata di un bambino la cui voce era spezzata dal pianto e dalla paura. Ha poi chiesto l’aiuto dei carabienieri per salvare la madre che stava subendo violenze. La pattuglia, arrivata immediatamente sul posto, ha trovato la donna assieme al bambino la quale era evidentemente stata una vittima di maltrattamenti.

Sul pavimento, infatti, c’erano tracce di vetro, la squadra del118 che è intervenuta ha dichiarato che la donna aveva echimosi sullo zigomo destro ed altri segni su torace e clavicola destra. La donna è stata, infatti, soccorsa in casa poiché non è voluta andare in pronto soccorso per una visita.

L’aggressore è un 38enne di Zafferana Etnea, in Sicilia il quale ha lasciato l’abitazione prima dell’arrivo delle forze dell’ordine ma è stato rintracciato in breve tempo nei pressi dell’abitazione ed era in uno stato alterato a causa dell’alcol. Ora l’uomo è stato arrestato e condotto presso gli arresti domiciliari in un’abitazione lontano dal bambino e dalla moglie. La donna già nel maggio 2019 aveva sporto denuncia per maltrattamenti contro suo marito

Episodi del genere sono già successi in passato, episodi in cui dei bambini di tenera età o ragazzi, costretti ad essere testimoni di orribili violenze hanno trovato il coraggio di chiedere aiuto. Le violenze domestiche, infatti, non sono così rare come si crede, spesso non si ha la forza per denunciare.