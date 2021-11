Bambina di 3 si accascia a terra e muore davanti ai genitori: non aveva alcun sintomo

Dramma in provincia di Lodi, dove una bambina di appena 3 anni residente a San Martino in Strada è deceduta sotto gli occhi increduli dei genitori senza che presentasse alcun sintomo di qualche malattia. I fatti sono avvenuti rapidamente, cogliendo tutti di sorpresa. Un malore improvviso che le è stato fatale e che le ha fatto perdere i sensi facendola accasciare a terra senza riprendere più conoscenza.

Davanti a questa scena dopo il primo iniziale smarrimento sono stati chiamati immediatamente i soccorsi. Il padre è stato il primo a reagire e in attesa dell’arrivo dei soccorritori ha praticato tutte le manovre possibili per rianimare la piccola. Le indicazioni gli erano state fornite telefonicamente dai sanitari.

Le manovre di rianimazione sono durate oltre un’ora durante le quali la bambina però non si è mai ripresa. Nonostante tutto l’impegno messo e le azioni fatte per cercare di strappare la bambina alla morte, tutto è stato vano. Per lei non c’è stato nulla da fare. I medici dell’ ambulanza automedica e dell’eliambulanza giunti sul luogo hanno potuto solo constatare il decesso della piccola ormai priva di vita.

La bimba, che ricordiamo aveva solo 3 anni, era figlia unica e non aveva mai dato segni di una malattia o qualsiasi altro problema di salute. “E’ una tragedia di cui è difficile anche solo parlare come per me anche per la nostra comunità” ha detto il sindaco di San Martino Andrea Torza per poi aggiungere: “Si può solo provare a immaginare il dolore della famiglia. Una cosa è certa noi come comune e la parrocchia non lasceremo sola questa famiglia“.

La procura della Repubblica di Lodi ha aperto un’inchiesta sulla morte della piccola mentre nel paese del Lodigiano i concittadini sono attoniti ed increduli dopo il fatto. L’intero paese, sgomento, si stringe intorno alla famiglia. Il procuratore Domenico Chiaro tiene a precisare che è importante ora accertare le cause che hanno portato alla morte della piccola senza presentare alcun sintomo di salute.