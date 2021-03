Balletti su TikTok e manovre pericolose alla guida del bus, autista Atac sospesa

Sono sempre di più i dipendenti che, sul luogo di lavoro, invece di adempiere a svolgere la professione per la quale sono pagati, si divertono a connettersi a Internet, smanettando sui social e rischiando di creare diversi incidenti e problemi alla circolazione. L’ultimo caso, in ordine di tempo, riguarda una autista dell’Atac che è balzata agli onori della cronaca per un fatto inappropriato sul lavoro. Vediamo cosa ha fatto e la sanzione che rischia.

La protagonista di questa storia è una donna di 38 anni, una autista dell’Atac, l’azienda di trasporti della capitale che, durante l’orario di lavoro, ha pensato bene di collegarsi al suo social di TikTok pubblicando video in cui balla e fa manovre azzardate mettendo a rischio la salute dei passeggeri e di altre persone. La notizia è stata riportata da Il Messaggero, per cui la donna è stata sospesa dal servizio senza stipendio.

Secondo quanto riporta Il Messaggero, la donna, mentre era alla guida del mezzo, si è connessa al social di TikTok, dove ha pubblicato un video nel quale preme sull’acceleratore del bus, arrivando vicinissimo agli archetti parapedonali all’angolo della strada per poi spostarsi all’ultimo momento. Un filmato che si caratterizza anche per la colonna sonora de La notte vola, celebre brano di Lorella Cuccarini.

Sempre in un altro video, pubblicato sul social, la donna gioca con le porte d’entrata dei passeggeri spalancandole e richiudendole a suo piacimento. Come succede in questi casi, piovono critiche e commenti al vetriolo verso l’autista del mezzo che non si scompone e ribatte a tono: “Apri-chiudi, apri-chiudi, apri-chiudi… stiamo facendo il gioco delle tre carte!”.

Gli utenti non ci stanno e ribattono con queste parole al suo comportamento: “Ci fai pure la simpatica? Poi succedono incidenti e ti credo!”. Altri utenti affermano che il suo video è da denuncia decidendo di mostrarli al personale competente. Tutti commenti e critiche alle quali l’autista sembra non dare peso rispondendo con l’emoticon della risata e la linguaccia.