Ballano nudi sull’auto dei carabinieri: com’è finita a due turisti tedeschi

Due turisti tedeschi sono stati arrestati nella serata di domenica 22 agosto dagli uomini della stazione dei carabinieri di Maranello a Fiorano in provincia di Modena. La coppia di ragazzi, di 28 e 25 anni, sono stati denunciati per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, oltre a lesioni personali e danneggiamento e altro.

Stando alla ricostruzione dei fatti, i due erano visibilmente alterati, forse a causa dell’assunzione di alcol o di altre sostanze. La coppia si è tolta tutti gli abiti, rimanendo completamente nudi. In queste condizioni passeggiavano per la strada, ostacolando pure il traffico stradale. I passanti e gli automobilisti non hanno potuto non vedere la scena.

Sono stati in tanti a segnalare la situazione alle forze dell’ordine. Gli uomini della locale stazione dei Carabinieri sono arrivati sul posto nel giro di poco e hanno fermati i due turisti. Innanzitutto alla coppia è stato chiesto di indossare nuovamente i propri indumenti. Poi sono state chieste le loro generalità.

Ma i ragazzi, in preda a chissà quale delirio, non hanno preso in considerazione le richieste dei militari presenti. Anzi. Sono saliti sul tettuccio dell’auto di ordinanza dei carabinieri ed hanno incominciato a ballarci sopra. Poi improvvisamente è scattata l’aggressività. I due hanno incominciato a danneggiare il veicolo.

Per evitare che qualcuno si potesse far male e bloccare questo crescendo di azioni pericolose, i carabinieri sono riusciti a neutralizzare il ragazzo e la ragazza spruzzando contro di loro dello spray al peperoncino. La coppia è stata trasferita quindi all’ospedale di Sassuolo, dove è rimasta fino alla mattina di lunedì 23 agosto.

Per loro è scattato quindi l’arresto. Saranno giudicati per direttissima martedì 24 agosto. Nel tentativo di fermarli, un uomo delle forze dell’ordine intervenuto durante la serata ha riportato una distorsione alla spalla. Dal referto si apprende che le lesioni riportate sono guaribili in sei giorni.