Babysitter rimane chiusa fuori e si lancia dal terrazzo, è grave

È rimasta chiusa in terrazza, e per cercare di rientrare in casa dove si trovava una bambina piccola ed una pentola sul fuoco acceso, ha tentato di lanciarsi di sotto per rientrare dalla porta. È avvenuto a Prato, dove la donna si trova ora ricoverata in gravi condizioni, anche se non è in pericolo di vita.

La donna è una babysitter di origine cinese, che si occupa di badare alla bambina di 20 mesi mentre i genitori sono al lavoro e di svolgere alcune faccende domestiche. Venerdì 10 marzo intorno alle 12 la tata, che ha 45 anni, stava stendendo i panni appena lavati sul terrazzo, al primo piano della casa di via 27 Aprile nel quartiere di Iolo, quando una raffica di vento le ha chiuso alle spalle la porta finestra.

La donna si è subito preoccupata, perché la bambina si trovava da sola in casa e, visto che era quasi l’ora di pranzo, prima di iniziare a stendere i panni aveva acceso i fornelli e lasciato una pentola al gas. Presa dal panico, la 45enne ha pensato di lanciarsi dal terrazzo per poter rientrare in casa dalle finestre aperte, forse sottostimando la distanza tra il terrazzo sul quale si trovava ed il suolo.

Purtroppo per lei, il volo di circa 3/4 metri è terminato con una rovinosa caduta a terra, che le ha causato diverse ferite gravi, tra le quali anche la frattura del bacino. Sul posto è intervenuta un’ambulanza infermieristica inviata dal 118, oltre ai carabinieri di Iolo, e la donna è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Santo Stefano di Prato in codice rosso, poi fortunatamente rientrato in codice giallo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i funzionari della Asl, dato che la donna lavorava come babysitter e donna delle pulizie per la famiglia di connazionali dove è avvenuto il fatto e che quindi si è trattato a tutti gli effetti di un infortunio sul lavoro. La 45enne non è in pericolo di vita, ma nel pomeriggio è stato necessario un teleconsulto con l’ospedale Careggi di Firenze.