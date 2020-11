Avrebbe abusato della cugina di 12 anni che ora è in gravidanza: fermato un 23enne a Riccione

Un ragazzo di 23 anni è stato fermato e arrestato dai carabinieri di Riccione (Rimini) con l’accusa, gravissima, di aver abusato sessualmente della cugina di 12 anni. Nella fattispecie il ragazzo è stato rintracciato in Toscana, precisamente a Firenze. Secondo quanto si apprende dai media locali e nazionali, le violenze sarebbero avvenute quando la bimba si trovava da sola in casa con il cugino maggiorenne.

Tutto è venuto alla luce quando il medico di famiglia della bimba, insospettito da un rigonfiamento all’addome, ha voluto vederci chiaro ed eseguire ulteriori accertamenti diagnostici. Dalla radiografia è emerso che la piccola sarebbe incinta, all’ottavo mese di gravidanza.

La bimba ha poi raccontato tutto

Solo a quel punto la 12enne ha raccontato quanto accadeva con il cugino. I carabinieri si sono messi subito sulle tracce del presunto aguzzino, appunto il 23enne. Il racconto della bimba è stato chiaro e ha permesso agli inquirenti di agire in fretta. Adesso il 23enne si trova in arresto presso il carcere di Sollicciano, in provincia di Firenza, in attesa della convalida del fermo.

L’inchiesta è stata seguita dal sostituto procuratore di Riccione, Davide Ercolani, che ha poi emesso il provvedimento di fermo a carico del giovane. Come già detto in apertura le accuse nei suoi confronti sono gravissime: il 23enne è indiziato del delitto di atti sessuali con minori e violenza sessuale aggravata. In queste ore gli inquirenti stanno procedendo ad ulteriori accertamenti per chiarire meglio il quadro della situazione.

Riscontrati abusi anche su un’altra cugina 12enne

Dall’indagine è emerso di come il 23enne avrebbe abusato anche di un’altra cugina, sempre una 12enne. Secondo quanto riferisce la testata giornalistica Leggo, il 23enne, così come la cugina, sono di origine peruviana. La piccola è stata sottoposta agli esami presso l’ospedale di Riccione. La notizia è stata riportata dai maggiori media locali e nazionali e in breve tempo si è sparsa nella cittadia emiliana destando sconcerto tra gli abitanti.

Adesso non è escluso che nelle prossime ore possano conoscersi ulteriori dettagli su questa triste vicenda, che vede vittima ancora una volta una minorenne. Ogni anno sono molti gli episodi di abusi nelle mura domestiche. Grazie al tempestivo intervento del medico e della famiglia, unitamente a quello delle forze dell’ordine, in questo caso è stato possibile risalire al presunto responsabile traendolo in arresto dopo un’accurata indagine.