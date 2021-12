Monica Piccinini, parrucchiera 47enne, madre di due figli, di Santa Restituta, frazione di San Vincenzo Valle Roveto, ma da tempo trasferita ad Avezzano, è deceduta per un malore improvviso lunedì scorso.

Ieri, 28 dicembre, presso l’ospedale San Salvatore dell’Aquila, è stata effettuata l’autopsia che servirà ad accertare le cause del decesso di questa bellissima donna, che le sue amiche ricordano sui social come solare, sempre sorridente e disponibile.

L’accaduto

Monica si era sentita male prima di Natale ed era stata ricoverata in ospedale per forti mal di testa e con la Tac e la risonanza avrebbe scoperto vecchie ischemie. La donna ha chiesto di tornare a casa per poter trascorrere il Natale con i figli, Lucia di 13 anni e Simone di 17, ma durante le feste avrebbe avuto ancora forti mal di testa e vomito.

La sera del 27 dicembre era in casa con i suoi due figli, quando si è sentita male. A nulla è valso l’arrivo dei soccorsi, dato che gli operatori del 118 non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. Sulla salma della giovane madre è stata effettuata questo martedì mattina l’autopsia, i risultati chiariranno le cause del decesso.

“A nome di tutta la comunità faccio le condoglianze a tutti i familiari”, il commento del sindaco di San Vicenzo Valle Roveto, il paese di cui era originaria, che ha aggiunto:“Monica aveva energia, voglia di fare, era il ritratto della gioia e della vivacità. Era molto conosciuta, da qualche tenpo lavorava in un negozio di Avezzano, a piazza Torlonia ma era impegnata per aprire un locale tutto suo. Aveva già scritto e redatto tutte le pratiche e il suo sogno stava per realizzarsi. Siamo distrutti dal dolore. È una perdita dolorosa e difficile da accettare”.

Numerosi i messaggi di cordoglio anche sui social per la giovane parrucchiera scomparsa e messaggi di cordoglio dai Runners di Avezzano al fratello Luca di cui fa parte ed è molto conosciuto nell’ambito dell’attività sportiva marsicana. Ultimamente Monica si era recata alla Confesercenti per aprire un’attività in proprio…un sogno che coltivava da tempo ma che, purtroppo, non è riuscita a realizzare.