Una terribile disgrazia si è verificata questa mattina 4 aprile a San Martino Valle Caudina, in provincia di Avellino, dove un uomo di 74 anni ha perso la vita improvvisamente mentre si trovava all’interno del suo garage. Secondo quanto riferisce la stampa locale e nazionale, la vittima sarebbe deceduta a causa della motosega, che gli sarebbe sfuggita di mano mentre maneggiava lo stesso attrezzo per poter tagliare la legna. Lo strumento, ormai fuori controllo, avrebbe quindi colpito l’uomo all’altezza del collo.

Per lui non vi è stato nulla da fare, in quanto l’attrezzo gli ha causato una gravissima ferita. A lanciare l’allarme sarebbero stati i famigliari non appena si sono accorti del dramma che era successo. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso del 74enne. Sotto shock la piccola comunità campana.

Tragica fatalità

Sul luogo del fatto di cronaca sono giunti anche i carabinieri della locale stazione. I militari dell’Arma hanno quindi proceduto ad accertare quando avvenuto e ad eseguire i rilievi del caso. Gli inquirenti hanno confermato che si è trattato di una tragica fatalità che nessuno avrebbe mai potuto prevedere. Da chiarire come mai la motosega gli sia scappata dalle mani.

I parenti hanno raccontato ai militari cosa è successo nei momenti precedenti il dramma: l’uomo, come faceva ogni giorno, era sceso in garage dove custodiva gli attrezzi e stava lavorando. L’incidente potrebbe essere anche accaduto durante una operazione di manutenzione della motosega. Particolari, questi ultimi, che saranno gli investigatori a chiarire.

Al momento del dramma con il 74enne non c’era nessuno. La vittima era molto conosciuta nella piccola comunità, in quanto era un insegnante ormai in pensione. Per motivi di privacy, ma anche per l’estrema delicatezza della vicenda, le sue generalità non sono state rese note. A breve l’autorità giudiziaria dovrebbe rilasciare il nulla osta per restituire la salma ai famigliari in modo da svolgere le esequie dello sfortunato 74enne.