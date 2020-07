Avellino: in moto senza targa, senza assicurazione e positivo ad alcool e droga

Una brutta avventura ha visto protagonista un uomo di 49 anni ad Avellino nella giornata di martedì 27 luglio. Procediamo con ordine e cerchiamo di capire come si sono svolti i fatti. Il Comando Provinciale di Avellino ha disposto un servizio di controllo nel centro della città che ha portato a prendere una serie di provvedimenti e sanzioni nei confronti di un uomo che deve rispondere di parecchi reati.

I carabinieri, mentre stavano pattugliando la zona per i normali controlli, hanno intimato lo stop a un uomo di 49 anni in sella alla sua moto, il quale ha pensato bene di non arrestarsi e di proseguire diritto il suo percorso. Durante la fuga a folle velocità, ha perso il controllo della sua moto andandosi a schiantare contro un’auto parcheggiata.

In seguito all’incidente di cui è rimasto vittima, i carabinieri sono giunti immediatamente sul posto per soccorrerlo e si sono resi conto che già conoscevano quell’uomo in quanto gli avevano ritirato la patente, in passato, per guida in stato di ebbrezza. Non appena è arrivato all’ospedale Moscati, gli è stata riscontrata una frattura al polso, oltre a essere positivo al test tossicologico.

A quel punto, i carabinieri hanno deciso di perquisirlo trovando nella tasca dei suoi pantaloni una dose di cocaina. In seguito, è stato arrestato e, ora, deve rispondere delle accuse e del reato di “resistenza a pubblico ufficiale” e “guida sotto l’influenza di alcool e sostanze stupefacenti”. L’uomo di 49 anni si trova, in questo momento, agli arresti domiciliari.

Dopo una ulteriore indagine e perquisizione, si è scoperto che la sua moto, una Enduro molto potente, non è coperta di assicurazione ed è sprovvista di targa. La motocicletta e la droga sono stati sequestrati e al vaglio degli inquirenti. Una avventura terribile per l’uomo sperando che possa trarne il giusto insegnamento.