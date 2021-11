Tragedia per una coppia di Mercogliano, in provincia di Avellino, che ha perso i suoi due gemellini poco prima del parto. I genitori, sotto choc, hanno annunciato il decesso dei loro piccoli e la Procura di Avellino ha deciso di far luce sull’accaduto, aprendo un’inchiesta.

Le indagini sono affidate ai carabinieri che hanno sequestrato tutti gli atti, tra cui la documentazione relativa alla gravidanza della donna, originaria di Mercogliano, che l’aveva ormai portata a termine.

L’accaduto

Il ginecologo che ha seguito la gravidanza della donna è finito nel registro degli indagati, consentendo a quest’ultimo di potersi difendere nelle sedi opportune La futura mamma aveva effettuato gli ultimi controlli di routine prima del parto da poco tempo e la data in cui i gemellini sarebbero nati era stata già fissata.

Ma, nel corso di uno di quei controlli, i sanitari hanno scoperto l’assenza del battito dei piccoli. La coppia, sconvolta dall’accaduto, ha immediatamente sporto denuncia al Commissariato Provinciale di Avellino e le indagini, volte ad appurare la tragica morte dei due gemellini, sono scattate nell’immediato con l’acquisizione, da parte dei carabinieri, della documentazione della gravidanza della donna sia in clinica, che nello studio privato del ginecologo.

Oggi l’autopsia

Alle 15:30 di oggi, 11 novembre 2021, i tre consulenti della Procura di Avellino, cui è stato affidato l’incarico per l’esame autoptico sul corpo dei due feti gemelli morti poco prima del parto, saranno al lavoro per chiarire la triste vicenda che ha sconvolto questa coppia di Mercogliano. I tre consulenti sono Carmen Sementa, insieme ai dottori Vincenzo Iorio e Giuseppe Botta, che dovranno effettuare l’accertamento irripetibile, ognuno nel suo ambito di competemza.

Al momento il solo indagato resta il ginecologo di fiducia della 41enne che l’ha visitata l’ultima volta giovedì 4 novembre, programmando il parto cesareo per lunedì 8. Solo arrivata in clinica, la donna ha fatto l’agghiacciante scoperta: il tracciato non rispondeva ed i parametri vitali dei gemellini erano negativi. Il noto professore di Avellino è difeso dall’avvocato Edoardo Volino, mentre la coppia dal penalista Gaetano Aufiero.